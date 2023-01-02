İbrahim Kalın'a TÜRKSAT maaşı kıyağı

TÜRKSAT’ın 2021 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay, TÜRKSAT’a ilişkin raporunu TBMM KİT Komisyonu’na sundu. Sayıştay’ın raporu ile birlikte TÜRKSAT’ta tartışma konusu olan ücretler ve yapılan son zamlar da ortaya çıkmış oldu.

t24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, TÜRKSAT’ın 8 kişilik yönetim kurulu üyeleri için 2021 yılında ödenen paranın toplam miktarı 2 milyon 716 bin TL’ye ulaştı. 2020 yılında ise yönetim kurulu üyeleri için toplam 2 milyon 31 bin TL’lik ödeme yapılmıştı. Böylece TÜRKSAT’ın yönetim kurulu üyelerinin ücretleri 2021 yılında 21 bin TL’den 28 bin 297 TL’ye yükselmiş oldu.

TÜRKSAT’ın yönetim kurulu, geçtiğimiz yıl çift maaşlı bürokratlarıyla tartışma konusu olmuştu. KİT Komisyonu’nda eleştirilerde bulunan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İbrahim Eren dışında TÜRKSAT Yönetim Kurulu’nda yer alan 7 üyenin de çift maaşlı olduğunu söylemişti.

Bu üyelerden biri de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.