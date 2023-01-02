Kahveci: 'EYT'liler ömür boyunca emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler'

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Kahveci, 'EYT’liler maaşınızın yüzde 40’ı gitti’ başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"2021 yılında ve öncesinde emekli olanlara 2022 yılında emekli maaşlarına %78,6 oranında zam yapıldı. Oysa EYT yüzünden bekleyenlerin emeklilik primlerine sadece ve sadece %25,5 zam yapıldı.

Yani 2021 yılında emekli olarak 5.000 lira maaş alması gereken biri EYT yüzünden 1 yıl bekleyip 2022 yılı ikinci yarısında emekli olma durumunda sadece ve sadece 6.275 lira maaş alabiliyor. Ve yeni yılla (2023) birlikte emekli maaşına zam bu düşük emekli maaşı üzerinden yapılıyor olacak.

Diyelim ki bu yılın (2023) başında emeklilere de yüzde 50 zam yapılacak. Durumu yeniden izah edelim:

2021 yılı ikinci yarısında emekli maaşı 5.000 lira olan 2022 yılı ikinci yarısında 8.930 lira maaş alacaktı. Ve bu yıl %50 daha zam yapıldığında emekli maaşı 13.400 liraya çıkacaktı.

Oysa 2021 yılında EYT dolayısı ile 5.000 lira maaş üzerinden emekli olamayanlar 2022 yılı ikinci yarısında emekli olduklarında 6.275 lira emekli maaşı alacaklardı. Ve bu yılın başında yapılması muhtemel %50 zamla emekli maaşları 9.400 liraya çıkacak.

Kısaca EYT’liler 2022 yılında bir yıllık EYT dolayısı ile ömür boyunca emekli maaşlarının yaklaşık yüzde 40’lık kısmını kaybetmiş oldular. Her ay almaları gereken maaşın yüzde 40 daha azını alacaklar.

Burada bir hesap hatası mı var? Yani maaş bağlama oranı, 2000 yılı öncesi çalışma süresinin azalması vs gibi... İyi ama bir emeklinin maaşı sadece ve sadece 1 yılda yüzde 40 civarı düşer mi?

Hatta çalıştıkça maaşı artan bir düzen kurduklarını söylüyorlardı.

Tekrar kendi durumum üzerinden ifade edeyim: 2021 ikinci yarısında emekli olsam 7.700 lira olan emekli maaşım 2022 yılı ikinci yarısında sadece enflasyon zamları ile 13.750 lira olacaktı. Oysa çalıştıkça maaş artışı ve refah payı ile emekli maaşımın 14.000 liraya yakın olması gerekiyordu.

Ama sadece 1 yıllık EYT yüzünden emekli maaşı nasıl 9.800 liraya düşer? Bu işte bir terslik var... Ve bunu sorduğum herkesin maaşı da benzer şekilde yüzde 40-42 azalmış durumda."