İbrahim Kalın: Sinan Oğan ile görüşme olmadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için Sinan Oğan ile bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.

A Haber'de konuşan İbrahim Kalın, Sinan Oğan hakkında şunları söyledi:

"Sinan Bey'in aldığı oy kıymetli. Seçmenimizin yüzde 5,2 si Sinan Oğan'a verdi. Ortada yeni bir dinamik var. Sinan Bey'in geldiği siyasi geleneğe baktığınızda pozisyon Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum. Kendisiyle şahsi tanışıklığım da vardır. Güzel de bir kampanya yaptı. Kendi tezlerini dile getirdi. Terörle mücadele ve sığınmacılar gibi. Devletin beraberliği açısından terör gruplarına karşı tavrını açık bir şekilde gördük. İkinci tur adına tercihleri ne olur onu bilemeyiz. Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu olduğunda kimlerin karşısında olmamız gerektiği açık bir şekilde gösterdiğini düşünüyorum."

İbrahim Kalın, "Şu ana kadar böyle bir görüşme olmadı. Bugün yarın olabilir gibi bir şey diyemem. Biz kendi kampanyamız sürecine odaklanıyoruz. Sürece bakıp onu değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.