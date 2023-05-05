İbrahim Kalın: Seçim sonucu ne olursa olsun saygılıyız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Alman Die zeit gazetesinin sorularını yanıtladı.

NTV'nin haberine göre, yaklaşan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili hükümetin olası bir seçim yenilgisini kabul etmeyeceğine dair endişelerin yersiz olduğunu belirten Kalın, "Son 21 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok seçime, genel seçime, yerel seçime, referandumlara katıldı. Bu seçim onun 17'nci seçimi olacak. Seçim sonucunu hiç sorgulamadı. Sonuç ne olursa olsun seçim sonucuna saygı duyuyoruz" dedi.

Halkın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteğin artarak sürdüğünü öne süren Kalın, "Demokratik bir yarış içerisindeyiz ve bu yarış henüz bitmedi. En son 2018'de Cumhurbaşkanımız yüzde 52,6 ile seçimi kazandı, bakalım nasıl olacak. Bu başarı öyküsünü devam ettireceğimize ve insanların ezici bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeye devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

The Economist'e tepki

Kalın Twitter'dan, İngiliz "The Economist" dergisinde yer alan "2023'ün en önemli seçimi. Türkiye ve Demokrasinin geleceği" başlıklı haberi de değerlendirdi.

Haberde yer alan "Yeni hükümet Batı’yla hasarlı ilişkileri tamir edecek" ifadesine tepki gösteren Kalın, "Ben bu dili, söylemi ve hangi bağlamda söylendiğini iyi biliyorum. Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı. Son sözü millet sandıkta söyleyecek" ifadelerini kullandı.