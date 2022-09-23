İbrahim Kalın: Rusya'nın yapmak istediği referandumu tanımıyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV yayınında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan ile ABD'deki temasları, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler, Putin'in kısmi seferberlik ilanı ile gündemdeki başlıklara ilişkin açıklamalar yaptı.

İbrahim Kalın "Asya ile ilişkilerimizde paradigmatik bir değişim var. Türkiye AB'ye üyelik için üzerine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmişken, AB'nin fasılları açmaması bir uzaklaştırma yaratıyor. Biz, AB üyelik sürecinin devam etmesini istiyoruz. Türkiye AB üyesi olmasa bile Avrupa ülkeleriyle ticaretini zaten sürdürüyor ve sürdürecek. AB tarafının yapıcı bir konumda olması gerekiyor. Biz bir tercih noktasında ikilemde kalmak istemiyoruz. AB üyeliği Türkiye'nin stratejik tercihidir" dedi.

'Şu andaki görüntü savaşın uzayacağı yönünde'

"Daha önce Kırım konusunda tavrımız neyse Donetsk ve Luhansk'taki tavrımız da aynı" diyen Kalın, "Rusya'nın yapmak istediği referandumu tanımıyoruz. Rusya, pazarlık yapmak, taşları yeniden dizmek istiyor. Ukrayna'nın egemenliğini, toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz. Bu savaşta Ukrayna'nın yanındayız. Savaşın sona ermesi için çaba gösteren tek ülke Türkiye. Savaş başladığında da bizim öngörümüz savaşın uzun süreceği yönündeydi. Şu andaki görüntü de savaşın uzayacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: