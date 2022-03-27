İbrahim Kalın: Rusya ile diyalog sürmeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Katar'da Doha Forum 2022'de konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Kalın "Savaşı hiçbir şey mazur gösteremez ancak Rusya'yı bu yola götüren nedenler de dinlenilmeli. Herkes Rusya'yla köprüleri yakarsa, onlarla kim konuşacak?" dedi.

Rusya ile diyaloğun devamının önemli olduğunu ifade eden İbrahim Kalın, ''Biz Türkiye olarak barış için elimizden geleni yapıyoruz, Cumhurbaşkanımız hem Zelenski'yle hem Putin'le 2-3 kez görüştü. Önümüzdeki günlerde Putin'le yeniden görüşecek" diye konuştu.

Müzakerelere de değinen Sözcü Kalın, "Hepimiz iki tarafın da kendisini güvende ve rahat hissetmesine yönelik çalışmalı ve onları müzakere masasında buluşturmak için çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.