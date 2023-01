İbrahim Kalın Pompeo'nun iddialarına yanıt verdi

ABD'de Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Mike Pompeo, "Never Give an Inch: Fighting for the America I Love" adlı kitabındaki iddiaların yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pompeo'nun iddialarına ilişkin, "Pompeo yaşananları çarpıtarak anlatıyor" yorumunda bulundu.

Pompeo kitabında, Trump yönetiminin ateşkes müzakerelerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl ikna ettiğinden bahsederken, ayrıca dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda katıldığı bir toplantının, "çok uzun" sürmesi sonucunda kilitli bir kapıyı kırmaya çalıştığını ileri sürmüştü. Pompeo, Pentagon'un Türkiye'nin eğittiği ÖSO güçlerinin IŞİD'i yenmek için yeterli gücü olduğuna ikna olmadığını, bu nedenle SDG'yle işbirliğini yapmayı seçtiklerini ifade etti.

'Pompeo yaşananları çarpıtarak anlatıyor'

Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pompeo'nun kitabındaki ifadeleri eleştirerek, "Pompeo yaşananları çarpıtarak anlatıyor" dedi.

"Onlara çok açık şekilde ABD’nin PYD/YPG politikasının çok yanlış olduğunu söyledik" diyen İbrahim Kalın, "Hakan Fidan, Suriye sahasındaki gelişmeleri detaylı bir şekilde anlattı. Daha sonra Pompeo ile yaptığı görüşmelerde de pozisyonumuzu tekrar açıkça ortaya koydu. Aynı şekilde Mevlüt Bey ve Hulusi Paşa; Suriye, PYD/YPG politikalarının kökten yanlış olduğunu pek çok defa aktardı" dedi.

"Amerikalılar bize PYD/YPG politikalarının devam edeceğini söyleyince bazı önemli konulara dikkat çektik" diyen Kalın şunları kaydetti:

"‘Bu politika yanlış çünkü bu politika Suriye’de terör örgütü PKK’yı desteklemektir.’

‘Siz bu politikayı Obama döneminden devraldınız. Obama dönemine ait bütün politikaları yerden yere vururken Suriye politikasını devam ettirmeniz büyük bir tutarsızlık. Siz bu politikayı kucağınızda buldunuz, siz icat etmediniz.’

DEAŞ ile mücadele konusunda iddia ettiğiniz gibi ‘Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye’nin desteklediği muhalifler etkin bir güç değildir ve başarılı olamazlar’ tezinizin hiçbir temeli yoktur, bunu asla kabul etmiyoruz.

Obama yönetimine söylediğimiz gibi size şunu açık ve net söylüyoruz; DEAŞ terör örgütü ile mücadele etmek için PYD/YPG yani Suriye’deki PKK’ya ihtiyacınız yok."

'Anti Marksizmin lideri olan bir ülkenin Marksist, Leninist olarak tanımlayan bir örgütle müttefik olması...'

"Kapitalizmin, anti Marksizmin lideri olan bir ülke Suriye’de kendini Marksist, Leninist olarak tanımlayan bir örgütü kendine müttefik olarak seçiyor" ifadelerini kullanan İbrahim Kalın, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Zira bir terör örgütü ile mücadele bir diğer terör örgütü destekleyerek yapılamaz.Güya özgür dünyanın, serbest piyasa ekonomisinin, kapitalizmin, anti Marksizmin lideri olan bir ülke Suriye’de kendini Marksist, Leninist olarak tanımlayan bir örgütü kendine müttefik olarak seçiyor. Bu ironi de tarihin bir cilvesi.

Bizim öfkelendiğimizi yazmış, biz orada net tavrımızı sergiledik. Öfke dediği şey net tavrımızdı.”

'Cumhurbaşkanımızla yalnız bırakmaya korktular'

Mike Pence ile Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmuş olan Pompeo’nun Ekim 2019’daki Ankara ziyaretleri hakkında da açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erdoğan’ın Pence ile önce baş başa görüşme istediğini belirterek; “Heyet bunu önce istemedi, kendi başkan yardımcılarını Cumhurbaşkanımızla yalnız bırakmaya korktular” dedi.

Pompeo, kitabında bu bölümde, “Başkan Yardımcısı’nın 2016 darbesini anlatan videoya maruz kalmasından endişelendim. Video o kadar uzun ve o kadar iğrençti ki...” ifadelerini kullanmıştı.

Kalın olayları şu şekilde anlattı:

Görüşmenin hemen başında James Jeffrey benim kulağıma eğildi; “İbrahim benim Türkçem o kadar yeterli değil, sen idare et lütfen iki tarafı da” dedi.

Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz’u net, açık, detaylı anlattı. Bu ülkenin demokrasisine kasteden bir darbe girişimi olduğunu, 251 insanın şehit olduğunu, 2000’den fazla insanın gazi olduğunu söyledi.

'Pompeo dışarıda sinir krizleri geçirmiş, biz sonradan öğrendik'

Cumhurbaşkanımız Suriye politikasında Obama yönetiminden beri gelen bir yanlış politikanın terör örgütü PKK’ya verilen destek olduğunu, bundan dönülmesi gerektiğini söyledi. DEAŞ’ın da bizim düşmanımız olduğunu, o dönemde 3000’e yakın DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdiğimizi paylaştı.

Görüşme uzadıkça Pompeo dışarıda sinir krizleri geçirmiş, biz sonradan öğrendik. Şimdi enteresan bir şey bu; içeride başkan yardımcınız görüşüyor ve siz dışarıdan tazyik yapıyorsunuz; “Ben de gireceğim” diye.

Kendisi, kendi başkan yardımcısı istemediği halde o görüşmeye girmek için fiziki olarak kapıya doğru hamle yapmış. Sonradan öğrendik.

'Pence bize Pompeo'yu içeri alın demedi'

Başkan Yardımcısı Pence bize Pompeo’yu da görüşmeye alın demedi. Biz kimseyi görüşmeden men etmiş falan değiliz. Karşı taraf istediği halde görüşmeye almıyor da değiliz. Pence’in böyle bir talebi olmadı.

Pompeo kendince bu konu başkan yardımcısına bırakılamaz mı demek istiyor, bilemem. Kendileri arasındaki konudur.

Baş başa görüşme sonrası heyetler arası görüşmelere geçildi, masada haritalar ve görüntüler de vardı. Ana konusu Suriye’de özellikle de Mümbiç’ti.

Biz onlara PYD ve YPG’nin mutlaka Mümbiç’ten çıkarılması ve 30 km. sınırın ötesine çekilmeleri gerektiğini söyledik.

60 günlük eylem planında karar kılındı; Mevlüt Çavuşoğlu ile Pompeo kameraların karşısında bunu açıkladı.

O eylem planına asla uymadılar. Mutabakatın uygulanmadığını Mevlüt Çavuşoğlu da birçok kez dile getirdi. Amerikalılar buna hiçbir zaman net ve dürüst cevap vermediler."

'Demek ki tarafsız değiller'

Yunanistan’la ilişkileri geliştirmekten gurur duyduğunu; 1970’lerde Kissinger örneği ile anlatan Pompeo’nun ifadelerine ilişkin İbrahim Kalın’ın açıklamaları şöyle:

Orada çok açıkça itiraf ediyor. Bir zamanların ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’dan beri hiç kimsenin bu kadar Yunanistan tarafını tutmadığını açıkça söylüyor.

Demek ki ABD, NATO ittifakı içerisinde, müttefikler arasında tarafsız bir tutuma sahip falan değil.

Amerikan yönetiminin Yunan tarafını tuttuğunu biliyorduk. Bunu itiraf etmiş ve kayda geçirmiş oldu.

Daha da kötüsü Yunanistan’a böyle açıktan destek vererek iki müttefik arasındaki ilişkileri daha da gerdiğini, Ege’de barış derken; bir tarafı tutarak aslında tam da aleyhine politika izlediklerini de gösterdi.

Bugün Biden yönetimi de çok farklı tutumda değil.

Belli konularda Amerikan yönetimi mi diyelim, derin devleti mi diyelim Obama hükümetinin başlattığı bir politikayı Trump, onların başlattığı bir politikayı Biden yönetimi devam ettiriyor.

Ondan sonra da insanlar dönüp bize; ”Amerika ile Türkiye ilişkileri neden gergin” gibi sorular soruyorlar. Pompeo’nun itirafları sorunun asıl muhatabının biz değil ABD olduğunu da ortaya koyuyor.

Kendisi seçim yatırımı yapacağım derken bizim pozisyonumuzun da ne kadar haklı olduğunu teyit eden ifadeler kullanmış.

'Bizim derdimiz orada propaganda yapmak değil'

İbrahim Kalın, ABD’de yeniden siyasete girecek isimlerin önce kitap yazdığını ileri sürerek, “Pompeo kendine göre çarpıtıyor mevzuyu. Tabi şimdi bunları neden anlatıyor? Aday olacak, ABD siyasetinde bu çok yaygın moda bir şeydir. Aday olanlar önce bir kitap yayınlarlar” dedi.

Kalın 15 Temmuz gecesi hem Pompeo’nun hem tweet’ini hem de kitabındaki sözlerine dikkati çekerek, “15 Temmuz darbesiyle ilgili, bütün şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlık yapıyor. En şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bizim derdimiz orada propaganda yapmak değil. Darbeyi ve arkasındakini anlamak istemeyenlere gerçekleri net bir şekilde göstermek ya da bu darbeyi doğrudan ya da dolaylı olarak destekleyenler varsa bu konuda da açık net tutum almalarını sağlamaktı” yorumunda bulundu.