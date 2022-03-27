İbrahim Kalın: Müzakere heyetlerinin toplantısı İstanbul'da yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bir sonraki toplantının İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul’da yapılacak. Müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişim ve çabalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ile Lavrov görüştü

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna konusundaki güncel gelişmeler ele alındı.

Haber yayına girdiği sırada müzakerelerin Türkiye'de yapılmasına ilişkin henüz Rusya'dan bir açıklama yapılmamıştı.