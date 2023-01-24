İbrahim Kalın: Faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hollanda'da Kuran yırtılmasına ilişkin "Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz" ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'nın Lahey kentinde ırkçı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in Kuran yırtmasına tepki gösterdi.

İsveç'in ardından Hollanda'da da yaşanan olayları şiddetle kınadıklarını söyleyen Kalın, "Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda" değerlendirmesinde bulundu.