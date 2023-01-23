Hollanda'da ırkçı hareketin lideri Kuran yırtıp görüntülerini paylaştı

Hollanda'da ırkçı "Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar" (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde Kuran yırttı.

Wagensveld, dün yerel saatle 14.00'te idari başkent Lahey'deki parlamento binası önünde Kuran'ı yırttığı görüntüyü Twitter hesabından paylaştı.

Wagensveld'in tek başına yaptığı gösteri polis korumasında gerçekleşirken, ırkçı lidere Kuran'ı yakmaması şartıyla izin verildiği belirtildi.

Paylaşımın devamında yırtılan Kuran sayfalarının başka bir yerde tava içinde yakıldığı görüldü.

Rotterdam'da gözaltına alınmıştı

Benzer şekilde 22 Ekim'de Rotterdam'da Kuran yakmayı planlayan PEGİDA'nın eylemi, Wagensveld'in gözaltına alınmasıyla başlamadan bitmişti.

Rotterdam'daki gösterinin planlandığı yerde toplanan Müslüman gruplar, PEGIDA'nın Kuran yakacağını açıklamasına rağmen gösterisinin yasaklanmaması nedeniyle karşıt gösteri düzenlemişti.

Gözaltına alındıktan sonra aynı gün salınan Wagensveld, ertesi gün Lahey kentinde, benzer bir eylem gerçekleştirmek istemiş fakat polis, gösteri kurallarına uymadığı gerekçesiyle Wagensveld'i yine gözaltına almıştı.

Hollanda Savcılığı'ndan 17 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam'da PEGIDA gösterisinde megafon kullanarak İslam Peygamberi Muhammed'e hakaret ettiği için polis tarafından gözaltına alınan Wagensveld'in, İslam inancına mensup kişilere değil dinin kendisine hakaret ettiği ve herhangi bir suç işlemediği için yargılanmayacağı bildirilmişti.