Erbaş: Mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde bir aşırı sağcı siyasetçi tarafından Kuran yakılmasına ilişkin olarak "Başkanlığımızın, 120 ülkedeki ataşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinde bir araya geldiği medya kuruluşları temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Erbaş, "İslamofobi konusunda herhangi bir çağrı yapılacak mı?" sorusuna verdiği yanıtta "Avrupa'daki entelektüellere" çağrı yapacaklarını söyledi.

Erbaş, "Çeşitli kesimlerin temsilcilerine bir mektupla ulaşacağız, onun çalışmalarına başladık. Çarşamba, İslam İşbirliği Teşkilatı ile çevrim içi bir toplantı planlıyoruz. Burada sadece İsveç'teki menfur Kuran yakma eylemine yönelik değil, Avrupa ülkelerinde yapılan birtakım İslamofobik saldırılara karşı tepkimizi hep birlikte göstermeye gayret edeceğiz" diye konuştu.

Erbaş şunları kaydetti:

"Dün birim amirleri ve başkan yardımcılarıyla çok önemli bir toplantı oldu. O toplantıda konuştuğumuz konulardan birisi de özellikle başkanlığımızın 120 ülkedeki ataşelikleri ve müşavirlikleri önderliğinde mahkemelere başvurma şeklinde bir eylemimiz olacak inşallah. Bir de çeşitli yerlere mektuplar yazarak özellikle Kuran-ı Kerim'e, camilere yapılan bu tür saldırılara karşı duruş sergileme noktasında tavrımızı göstereceğiz."