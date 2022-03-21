Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dünyanın ikinci bir Soğuk Savaş'ı kaldırması mümkün değil” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arabuluculuk için hem Rusya Devlet Başkanı Putin'e hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e çağrıda bulunduğunu belirten Kalın şöyle konuştu:

"Bütün çabamız bu savaşı sonlandırmak. Bu savaşın kazananı olmayacak. Dünyanın ikinci bir Soğuk Savaş'ı kaldırması mümkün değil. Ekonomik, toplumsal, siyasi ve küresel etkileri herkes için çok yıkıcı olacak. Cumhurbaşkanımızın, Dışişleri Bakanımızın, Savunma Bakanımızın, İstihbarat Başkanımızın ve ilgili bütün arkadaşlarımızın bütün çabası bu savaşın önlenmesi ile ilgili atılacak adımlara odaklanmış durumda. Cumhurbaşkanımız hem Putin’e hem de Zelenskiy’ye bir çağrıda bulundu. Bir an önce liderler düzeyinde gerçekleşecek olan görüşmeyle temel konuların ele alınması noktasında bir arabulucu rol oynayacağını ifade etti. Zelenskiy bu teklife açık ama Putin pozisyonların yeteri kadar yakın olmadığını, liderler düzeyinde gerçekleşecek bir görüşme için müzakere heyetinin çalışmalarının tamamlanması gerektiği kanaatinde. Biz hem Rusya tarafı hem de Ukrayna tarafı ile yakın temas halinde çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

Belarus’taki müzakere heyeti konuları teknik düzeyde ele alıyor. Bu yüzden Putin ile Zelenskiy’nin görüşmesi önemli. Şimdi temel konuları çözüme kavuşturacak stratejik düzeyde liderlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu üçüncü toplantıyı gerçekleştirebilirsek savaşın sonlanması konusunda önemli bir adım atmış olacağız. Burada atılacak adımlar önümüzdeki 10 yılın genel seyrini de belirleyecek. Bu savaş bittiği zaman yeni bir küresel mimarinin inşa edilmesi gerekecek. Bu güvenlik mimarisini inşa ederken Rusya’nın konumu ve Batı ittifakı ile ilişkisi, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü gibi konular, bu başlıklar altında ele alınacak temel konular haline gelecektir. Dolayısıyla bu mimarinin inşa edilmesine dönük adımları çok dikkatli atmak gerekiyor. Biz Türkiye olarak hem Rusya ile hem de Ukrayna ile iletişim kanallarımızı açık tutarak iki tarafın sorunları çözme konusunda bir araya gelmesi için çabalarımızı bundan sonra da yoğunlaştırarak devam edeceğiz." (İHA)