İbrahim Kalın CNN’e konuştu: 'Eğilim seçimlerin Mayıs'ta yapılması yönünde'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN International'da Becky Anderson'ın konuğu oldu.

Depremin ardından seçimlerin ne zaman yapılacağı tartışmalarına ilişkin konuşan Kalın eğilimin seçimlerin vaktinde yapılması olduğunu söyledi. Kalın “Cumhurbaşkanı bu kararı kendi başına alamaz. Meclis'in bir karar görüş bildirmesi gerek. Ama günün sonunda Yüksek Seçim Kurulu etkilenen 10 şehirde seçim olup olmayacağına karar verecek. 2 milyondan fazla kişi bölgeden ayrıldı. Gittikleri yerde nasıl oy verecekler gibi teknik sorunlar var. Ancak eğilim, önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça vaktinde Mayıs'ta yapılması yönünde” diye konuştu.

Depreme ilişkin konuşan Kalın “Hiç böyle bir şey görmedik. Çok sayıda yıkıcı deprem oldu. 7 bine yakın artçı gördük” ifadelerini kullandı.

Kalın “Dairelerle dolu 100 binden fazla bina ya yıkıldı ya da hasar aldı. Hepsi tahliye edilecek ya da yıkılacak. Tüm önlemleri alıyoruz. Hali hazırda afet bölgesinde 300 binden fazla çadır kurduk. Her gün on binlerce çadır, konteyner, prefabrik ev ve başka geçici konaklama sağlıyoruz. Tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Yapılan eleştirileri dikkate aldıklarını ileri süren Kalın “Tabii ki her zaman daha iyisi yapılabilir. Buna şüphe yok. Endişelerini dile getirenler haklılar. Bunu oldukça ciddiye alıyoruz. Uzmanları, bilim insanlarını, sismologları, jeoteknisyenleri dinliyoruz. Yeni şehirlerimizi bilimsel kriterlere göre inşa edeceğiz. Buna şüphe yok" diye konuştu.