İbrahim Halil Oral özür dilemişti: Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde kabul edecek

İYİP Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, "Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir" demişti.

Bu sözleri nedeniyle özür dileyen Oral, "Bir YouTube kanalında yaptığım açıklamaların yanlış anlaşılması ve kullandığım bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum" açıklaması yaptı.

Gazeteci İsmail Saymaz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dilemek için kendisinden randevu isteyen Oral’ı yarın parti genel merkezinde kabul edeceğini duyurdu.