İbrahim Halil Oral, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi

İYİP Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, "Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir" sözleri nedeniyle özür diledi.

Oral, "Bir YouTube kanalında yaptığım açıklamaların yanlış anlaşılması ve kullandığım bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Sayın Kılıçdaroğlu ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum" dedi.