İbn Haldun Üniversitesi'nden aşı zorunluluğu kararı

Türkiye'de ilk kez bir üniversiteye girişte Covid-19'a karşı aşılanmış olma zorunluluğu getirildi.

İbn Haldun Üniversitesi'nin mensuplarına yaptığı duyuruda, 27 Ağustos'ta yapılan Senato toplantısında alınan karar gereği, üniversiteye girişte aşı yaptırmış olma zorunluluğu getirildiği belirtildi. Aşı yaptırmasına engel durumu olanlarınsa bu durumu belgelemeleri durumunda bu zorunluluktan muaf olacakları kaydedildi.

Sıralanan tedbirler arasında aşı olmayanlardan PCR testi istenmesi seçeneği yer almadı.

Duyuruda “Tüm öğrenci, akademisyen ve idari çalışanlarımızın külliyeye girebilmeleri için aşı yaptırmış olmaları zorunludur. Aşı yaptırmasına engel durumu olanlar bu durumlarını belgelemek şartıyla bu zorunluluktan muaftır” denildi.