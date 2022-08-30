IBKY'nin petrol üretimi beş yılda yarı yarıya azabilir

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) hazırladığı belgelere göre, eğer bölgede yeni bir keşif ya da teknolojik yatırım yapılmazsa, petrol üretiminin 2027 yılında yarıya inebileceği belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin petrol üretiminde böyle hızlı bir düşüş olması durumunda, bölgede ciddi finansal sıkıntılar yaşanabileceği aktarıldı.

Belgelere göre, yatırımların etkin şekilde yapılması ve kullanılması durumunda, petrol üretiminin 5 yılda, günde 580 bin varile çıkabileceği ve üretimden 530 bin varilin de ihraç edileceğine değinildi.

Ancak yeni bir yatırım gelmezse, halihazırda kullanılan kuyulardaki petrol gittikçe azalacak. Rapora göre, bu durumda bölgedeki üretimin yarı yarıya düşebileceği ve ihracatın günde 240 bin varille kısıtlanabileceği ön görüldü.

IKBY Meclisi milletvekili ve Meclis’te Petrol ve Doğalgaz Komitesi Üyesi Karwan Gaznay, durumun “çok tehlikeli olduğunu” belirterek, şöyle konuştu:

“Bu durum bizi hızla harekete geçirmeli. Ancak Irak merkezi hükümetiyle sorunlarımızı çözersek bu durum ciddi bir sorun olmaktan çıkar. Çünkü o zaman yeni kuyular, yeni sahalar inşa edip üretimi artırabiliriz. Aslında kaynağımız çok fazla.”

IKBY yönetimi ise Reuters’ın raporla ilgili sorularına yanıt vermedi.