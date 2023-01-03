İBB'ye yönelik 'terör' soruşturması: İmamoğlu açıklama yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik 'terör' soruşturması hakkında açıklama yapacağını duyurdu.
İmamoğlu, söz konusu açıklamayı yarın (04 Aralık) saat 10.00'da yapacak.
Ongun'un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:
"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın 10.00’da İBB’ye yönelik terör soruşturması hakkında önemli açıklamalar yapacak. Gün ışığına çıkacak resmi belgeler çok konuşulacak. Sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlanacak."