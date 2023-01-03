CHP heyeti Adalet Bakanı ile görüştü: 'İBB'ye çökmelerine izin vermeyeceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, CHP heyetinin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la görüşeceği açıklanmıştı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Seyit Torun Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret etti.

'Millet iradesini kimseye yem etmeyeceğiz'

Görüşmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay bir açıklama yaptı. Altay şu ifadeleri kullandı:

"İBB ile ilgili sadece 'ahmak' davası yürümüyor, bir de terörle ilişkilendirme aymazlığı, absürtlüğü süreç var. Ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın tablosunun alınmasıyla ilgili de yine bir inceleme söz konusu. Öyle görülüyor ki Saray, Ekrem İmamoğlu'nun ve İstanbul halkının kendisine attığı şamarı hala tam unutmamış ya da bunun acısı henüz geçmemiş. Ama herkesin şunu bilmesi lazım, artık bu dava Cumhuriyet Halk Partisi için, 16 milyon İstanbullu için, Ekrem İmamoğlu için bir haysiyet davasıdır, haysiyet mücadelesidir. Ve bu mücadeleyi her türlü bedeli ödemeyi de göz alarak, hukuk sınırları içerisinde kalarak, sürdüreceğimizden kimsenin de şüphesi olmasın. Millet iradesini kimseye yem etmeyeceğiz, kimsenin İBB'ye çökmesine de müsaade etmeyeceğiz. Yarın öbür gün, Sayın Erkek ve/veya Sayın İmamoğlu'nun avukatları aracılığıyla yasal başvurumuz yapılacak. Durum bundan ibaret."

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında "Eğer soruşturma açılmazsa o hakimle ilgili, Adalet Bakanı da bu kumpasın içindedir. Gerçekleri bilmeye 85 milyonun hakkı var. Hakim hangi gerekçeyi gösteriyor ve hakime kim söyledi 'biz istinafı da ayarladık' diye. Sarayın sofrasına oturan hakimin kararına itibar edilmez. Saraydan talimat alan hakimin kararına itibar edilmez. Karar hakimin değil, sarayın kararıdır" demişti.