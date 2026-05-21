İBB'ye yeni soruşturma: İmamoğlu'nun oğlu dahil 18 kişinin hesabına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, aralarında tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in de aralarında olduğu 18 isim hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

Medyascope'tan Furkan Karabay'ın haberine göre, soruşturma kapsamında İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, 11 Mayıs’ta 18 ismin banka hesaplarına ve kiralık kasalarına el koyma kararı aldı. Dosyada, gizlilik kararı olduğu bildirildi.