İBB'ye izinsiz ağaç kesimi cezası

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emirgan Korusu'nda İBB'nin 54 ağacı izinsiz olarak kestiğini belirterek ceza uygulandığını duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emirgan Korusu'nda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde, daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığınca 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir. Emirgan Korusu'nda izinsiz kesilen ağaçlar için 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'na idari para cezası tutanağı düzenlenmiştir."