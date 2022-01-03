İBB'ye gönderilen müfettiş AKP'den milletvekili adayı çıktı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı" iddiasıyla başlattığı özel teftişin ardından 4 müfettiş gönderdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden; 455’inin terör örgütü PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel Teftiş başlatılmıştır" denildi.

Odatv’den Caner Taşpınar'ın aktardıklarına göre, müfettişlerden biri 2015 seçimlerinde AKP’den Mersin Milletvekili adayı olan Arif Yıldırım. Yıldırım, AKP’nin Mersin listesine 6’ncı sırada girmişti.

Daha önce de inceledi

İBB’de görev yapacak 4 kişilik müfettiş ekibindeki Arif Yıldırım, daha önce de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu incelemişti. İçişleri Bakanlığı, 2020 yılında, Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemi kapsayan 27 soruşturma için izni vermişti.

İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinde kazandığı İBB Başkanlığının, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, 6 Mayıs 2019 günü iptal edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, bir müfettiş ve 20 civarında araştırmacıyı Beylikdüzü Belediyesi’ne göndermişti. O dönem de ekibin başında AKP’den Milletvekili adayı olan Arif Yıldırım yer almıştı.