İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın Genel Müdürü: Kira artışına yüzde 25 sınırı uygulanamaz

AKP'nin kira artışına yüzde 25 sınır getiren düzenlemesine ilişkin KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan açıklama geldi.

Haber Merkezi

İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Ali Kurt, AKP iktidarının kira artışına sınır getiren düzenlemesine dair açıklamada bulundu.

Kurt, "Kira artışına 'yüzde 25 sınırı' uygulanamaz. Fahiş artışlar zaten ciddi sorunlara yol açtı. Bu uygulama ile davalar artar. Ev sahipleri kiracıları çıkartmak için farklı yöntemlere başvurur. Yeni krizlere yol açar" dedi.

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