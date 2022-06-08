İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Ali Kurt, AKP iktidarının kira artışına sınır getiren düzenlemesine dair açıklamada bulundu.
Kurt, "Kira artışına 'yüzde 25 sınırı' uygulanamaz. Fahiş artışlar zaten ciddi sorunlara yol açtı. Bu uygulama ile davalar artar. Ev sahipleri kiracıları çıkartmak için farklı yöntemlere başvurur. Yeni krizlere yol açar" dedi.
İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın Genel Müdürü: Kira artışına yüzde 25 sınırı uygulanamaz
AKP'nin kira artışına yüzde 25 sınır getiren düzenlemesine ilişkin KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan açıklama geldi.
Haber Merkezi
İBB'ye bağlı KİPTAŞ'ın Genel Müdürü Ali Kurt, AKP iktidarının kira artışına sınır getiren düzenlemesine dair açıklamada bulundu.