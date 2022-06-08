Bekir Bozdağ maksimum yapılabilecek kira zammını açıkladı

Adalet Bakanı Bozdağ konut kiralarında yapılacak zammı açıkladı. 

Haber Merkezi

Adalet Bakanı Bozdağ "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak" açıklamasında bulundu.
 