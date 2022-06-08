Adalet Bakanı Bozdağ "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak" açıklamasında bulundu.
Bekir Bozdağ maksimum yapılabilecek kira zammını açıkladı
Adalet Bakanı Bozdağ konut kiralarında yapılacak zammı açıkladı.
Haber Merkezi
Adalet Bakanı Bozdağ "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak" açıklamasında bulundu.