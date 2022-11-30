İBB'nin yeni taksi projesinin detayları belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün defalarca reddedilen 5 bin yeni taksi teklifi, Ekim ayı oturumunda revize edilerek tekrar sunulmuş ve detaylı olarak incelenmek üzere alt komisyona sevk edilmişti. Yeni taksi teklifi bu ay yeniden gündeme geldi. Revize edilmiş teklifte, bin 803 minibüs ve isteğe bağlı olarak 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi, 500 adet de engelsiz taksi olmak üzere toplam 2 bin 625 yeni taksinin hizmete girmesi önerildi.

Yapılan görüşmelerin ardından ihtiyaç fazlası bin 803 minibüs ile 322 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi UKOME’de onaylandı. Dolmuşların dönüşümü ile taksilerin 3 yıl boyunca el değiştirmemesi kararı da oy birliğiyle onaylandı. Hizmete girecek yeni taksiler, diğer taksilerle aynı seri plakaya sahip olacak. Yine İBB’nin hazırladığı 500 engelsiz taksi teklifi ise reddedildi.

'Hak sahipleri kuraya katılacak'

2 bin 125 minibüs ve dolmuşun taksiye dönüştürülmesinin UKOME'de onaylanmasının ardından detayları Gerçek Gündem'e açıklayan İBB Meclisi Trafik ve Ulaştırma Komisyonu Üyesi Gencay Özcan, "Bizim teklifimizin ağırlıklı kısmı kabul edildi ancak engelsiz taksi teklifimizi reddettiler. Belediye iştarikinin işletmeci olmasını kabul etmediler. Ancak 2 bin 125 dolmuş ve minibüs taksiye dönüştürülecek. Bundan sonra ne olacak? Öncelikle kuralar çekilecek. Hangi hatlar olduğu belli aslında. Bunların çalışması yapıldı. O hatlardaki minibüs dolmuş sahipleri kuraya katılacak. Kurayı kazananlar minibüs ve dolmuşlarını taksiye çevirecek" dedi.

'Külfetli bir operasyon'

Taksiye dönüştürülecek araçlarda olması gereken özellikleri sıralayan Özcan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu gayet külfetli bir operasyon. Öncelikle araç kullanımında daha önce belirlenmiş markalar olacak. Her taksi sahibinin bu marka aracı kullanması şart koşulacak. Araçlarda kredi kartı ve İstanbul Kart kullanımına izin verecek sistemler kurulacak. Araç içleri kamera ile görüntülenecek. Engelli aparatları, engelli rampası bulunacak. Araç sahipleri ve şoförler bir dizi eğitimden geçecek. Mesela navigasyon kullanabilecekler. Araç sahipleri ve şoförler. Bu eğitimlerden sonra bir taahhütname imzalayacak. Ciddi bir denetleme olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yaptırım uygulanacak."

'500 engelsiz taksiyi, Meclis gündemine getireceğiz'

Gerçek Gündem'e verdiği demeçte, 500 engelsiz taksi teklifinin UKOME'de reddedilmesine ilişkin de konuşan Özcan, "Engelsiz taksi projemizi UKOME’de reddettiler. Ama bir sonraki UKOME’de yeniden gündeme getireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de hedefimiz bu konuyu Meclis’e getirmek. Bunun için komisyonda elimizden geleni yapıp geçirmeye çalışacağız. Halkımız neden bu teklifin reddedildiğini bilsin" dedi.