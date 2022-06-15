İBB’nin kreş ücretlerine yüzde 40'a yakın zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oybirliği ile alınan karar doğrultusunda İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin aylık ücretlerinde yeni tarife belirlendi. Aylık 690 lira olan kreş ücreti 940 liraya çıkarken, hane halkı kişi başı geliri asgari ücretin yarısı ile üçte biri arasında olanlara uygulanan 345 liralık aylık ücret 470 lira oldu. Kişi başı geliri asgari ücretin üçte birinin altında kalanlar için, İBB kreşleri ücretsiz olmaya devam edecek. Yeni fiyatlar 1 Eylül 2022-31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak.

Camilere 4 kişilik güvenlik onayı

Sözcü'nün haberine göre, İBB Meclisi ilçe müftülüğünün talebi üzerine 2018 yılında açılan Üsküdar Selami Ali Efendi Cami'nin bir çok kez tahrip edilmesi nedeniyle benzer olayların önlenmesi için 4 kişilik silahsız özel güvenlik görevlisi tahsis edilmesi için protokol imzalanmasına onay verdi. Ayrıca, Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii ve Üsküdar Selami Ali Efendi Tekkesi Camii'nde de gerekli güvenlik ve temizlik ihtiyacının giderilmesi için İBB ile İstanbul İl Müftülüğü arasında protokol imzalandı.

İmamoğlu'na protokol yetkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Valiliği öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde ulusal ve uluslararası alanda İstanbul'un daha etkin tanıtımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “İl tanıtım ve geliştirme programı” kapsamında İstanbul'un turizm potansiyelini arttırmak için çalışan kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ile sürdürülebilir işbirliği modeli geliştirmek üzere protokol imzalama yetkisi verildi.

Fatih Belediye'nin İBB'ye borcuna karşılık takas

İBB ile Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü arasında “Büyükçekmece Mustafa Kemal Bulvarı Köprüsü D-100 İstanbul Yönü Bağlantı Yolu Uygulama Projesi” işi için de protokol imzalandı. Fatih Belediyesi'nin otopark bedeli, gecikme zammı, ecrimisil, çevre temizlik vergileri nedeniyle İBB'ye olan 89 milyon 543 bin liralık borcuna karşılık Fatih Spor Kompleksi ve katlı otopark ile takas yapıldı.