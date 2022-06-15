15-16 Haziran Büyük İşçi Kalkışması'nın yıldönümünde TKP Tuzla'da yürüdü

Türkiye Komünist Partisi, 15-16 Haziran'ın yıldönümünde Tuzla'da bir yürüyüş düzenledi.

Haber Merkezi

 Türkiye Komünist Partisi (TKP) 15-16 Haziran Büyük İşçi Kalkışması'nın 52. yıl dönümünde Tuzla'da bir yürüyüş düzenledi.

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