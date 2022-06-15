Türkiye Komünist Partisi (TKP) 15-16 Haziran Büyük İşçi Kalkışması'nın 52. yıl dönümünde Tuzla'da bir yürüyüş düzenledi.
Gücümüz birliğimizden gelir!#AyağaKalk#1516Haziran pic.twitter.com/m214EGPslW— TKP (@tkpninsesi) June 15, 2022
15-16 Haziran Büyük İşçi Kalkışması'nın yıldönümünde TKP Tuzla'da yürüdü
Türkiye Komünist Partisi, 15-16 Haziran'ın yıldönümünde Tuzla'da bir yürüyüş düzenledi.
Haber Merkezi
Türkiye Komünist Partisi (TKP) 15-16 Haziran Büyük İşçi Kalkışması'nın 52. yıl dönümünde Tuzla'da bir yürüyüş düzenledi.
Gücümüz birliğimizden gelir!#AyağaKalk#1516Haziran pic.twitter.com/m214EGPslW— TKP (@tkpninsesi) June 15, 2022