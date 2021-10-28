İBB'nin 5 bin yeni taksi önerisi 10. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni taksi sistemini ve 5 bin yeni taksi önerisini bir kez daha UKOME gündemine getirdi.

Toplantıda konuşan Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan “2019 yılında 100 bin şikâyet almışız Beyaz Masa verilerine baktığımızda. Bu yıl içerisinde de yaklaşık 50 bin civarında taksiyle ilgili şikâyet almaya devam ediyoruz. 1990 yılından beri İstanbul’da taksi sayısı sabit kalmış, nüfus ve turist sayısı arttı” dedi.

Cihan şunları söyledi:

"Kamu elinde kalacak bu plakalar. Bunun neresi bu kadar korkulacak bir şey anlamadım gerçekten. İstanbullunun elinde kalacak 5 bin plakadan bahsediyoruz. Mevcut 17 bin 395 taksiyi işletmek, onları almak gibi bir derdimiz yok.

Şoför maaşı artık sabit olacak. Aylık olarak artık şoförün ne kadar yolcu alıp almadığından bağımsız olarak… 30 gün esasına göre SGK ödemeleri yapılacak."

'30 yıldır böyle zulüm görmedi'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise "Toplu taşımada sorun var, vatandaşlar o yüzden taksiye yöneliyor" derken, taksicilerin İBB tarafından itibarsızlaştırıldığını öne sürdü, "Taksici esnafımız 30 yıldır böyle bir zulüm görmedi" dedi.

Öneri reddedildi

UKOME toplantısında 5 bin yeni taksi önerisi talebi reddedildi.