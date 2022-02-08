İBB'den Süleymaniye açıklaması: 'Gereken yapılmazsa mühürleyeceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii’nin önünde yükselen İlim Yayma Vakfı'na ait yurt binası inşaatının durdurulması için Koruma Bölge Kurulu’na başvurmuştu. İBB, İstanbul 4 No’lu Koruma Bölge Kurulu’na yaptığı başvuruda yapının yürürlükteki imar planına aykırı olduğunu belirtmişti.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'a konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB olarak Fatih Belediyesi’ne süre verdiklerini söyledi ve sürenin dolmasıyla birlikte bir şey yapılmazsa binanın İBB tarafından mühürleneceğini dile getirdi. Fatih Belediyesi ile hala görüşülmekte olduğunu aktaran Polat “Adım atıp, yazıyla bize bildirmelerini bekliyoruz. Resmi bir işlem yapılmalı bugün içerisinde. Müzakere hala sürüyor ancak günün sonunda Fatih Belediyesi gerekeni yapmazsa biz, İBB olarak bu binayı mühürleyeceğiz" dedi.

Projenin İBB tarafından onaylı olmadığını hatırlatan Polat, "Alana yapılacak proje ayrıca bir avam projeden mahrum. Yeniden yapılması lazım. Sahanın imar planına da uygun değil. Revize edilmesi lazım. Üçüncüsü siluete etki eden yerde, yüksekliklerle ilgili 6 metreye yakın ek yükselme var. Bunun tamamının ortadan kaldırılması lazım” dedi.