İBB'den 'su tasarrufu' çağrısı

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı azalmaya devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) su tasarrufu için video yayınladı.

Videoda, "Küresel iklim değişikliği ve kuraklık, tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da etkisini hissettiriyor. İstanbul'u zor bir yaz bekliyor. Biz, İBB ve İSKİ olarak her türlü önlemi alıyor, gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ancak sizin de desteğinize ihtiyacımız var" denildi.

"Şimdi her bir damlayı dikkatli harcama zamanı" denilen videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Damlayan muslukları onarmalı, duşta, traş olurken, yüzümüzü yıkarken suyu boşuna akıtmamalıyız. Çamaşır ve bulaşık makinelerini dolmadan çalıştırmamalı, arabayı hortumla yıkamamalı, suyumuzu israf etmemeliyiz. Şimdiden önlemimizi alalım, suyumuzu tasarruflu kullanalım. Unutmayın, su biterse biz de biteriz."

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da videoyu paylaşarak, "Küresel ısınma artıyor, suyumuz azalıyor. Basit yöntemlerle israfı engelleyebiliriz. Unutmayın #SuBiterseBizdeBiteriz" çağrısını yaptı.