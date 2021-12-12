İBB'den Soylu'ya: 'Ulusal güvenlik için soruyoruz; kim bu 557 kişi?'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İBB’de 557 terör örgütleriyle ilintili çalışan olduğu" iddiasına tepki gösterdi, "Ulusal güvenlik için soruyoruz; kim bu 557 kişi?" dedi.

Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "8 Aralık’ta İçişleri Bakanı, İBB’de 557 terör örgütleriyle ilintili çalışan olduğunu iddia etti. 4 gün geçti 557 kişiyle ilgili ne bir operasyon ne bir soruşturma yapıldı. Medyaya yansıtılan 6 kişinin de adli kaydı temiz çıktı. Ulusal güvenlik için soruyoruz; kim bu 557 kişi?" dedi.

Ongun dün yaptığı açıklamada da “'İBB’de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var' dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7’ye indirdi. İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı" demişti.