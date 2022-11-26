İBB’den Soylu’ya: Asılsız suçlamalarla birçok insan mağdur edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “İBB’de 1668 kişi veya yakını terörle iltisaklı” şeklindeki açıklamalarına cevap verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “terörle iltisaklı çalışanlar” açıklamasına yanıt veren İBB, gelen arşiv araştırması sonuçlarına göre toplam 64 kişinin işine son verildiğini belirtti ve “Bunlardan 3’ü 2019 öncesi girişli" olduğunu kaydetti.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terörist çalışmamaktadır, çalışamaz" mesajı veren İBB, birçok asılsız suçlamanın da bu dönemde kurumları ve insanları mağdur ettiğini vurguladı.

Açıklamada, 24 Haziran 2019 tarihinden bugüne toplam 28 bin 700 kişinin işe alındığı, 19 bin 907 kişinin çeşitli sebeplerle işten ayrıldığı belirtilerek, “Anayasa Mahkemesi’nin Eylül 2019 tarihinde aldığı karar gereği Eylül 2019-Nisan 2021 tarihleri arasında arşiv araştırması güvenlik soruşturması yapılması kanunen mümkün değildir” denildi.

Bu tarihler arası haricinde işe girişi yapılan 17 bin 839 kişi için arşiv araştırması talebinde bulunulduğunu belirten İBB, bugüne kadar bunların 15 bin 277 tanesine cevap geldiğini belirtti.

İBB, “İlgili mevzuatta açıkça belirtildiği üzere arşiv araştırması talebi 30 iş günü içerisinde cevaplanması gerekirken taleplerimiz ortalama 90 günün üzerinde cevaplanmaktadır. 180 günden fazladır cevap beklediğimiz 33 kişi vardır. Bu durum işlerin sürdürülebilirliği ve vatandaşa sunumu konusunda kurumlarımızı çok zorlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Birçok asılsız suçlama da bu dönemde kurumları ve insanları mağdur etmiştir” denilen açıklamanın devamında şu sözler yer aldı:

“Örneğin bu dönemde gazetelerde 33 çalışana ilişkin haberler yapılmış, bu çalışanların 15’inin arşiv araştırması dahi temiz gelmiştir. Halen çalışmaktadırlar.

Sonuç olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terörist çalışmamaktadır, çalışamaz. Devletimizin ilgili birimlerinden gelen ya da gelecek olan her türlü bilgi titizlikle ele alınmakta ve gereği de yapılmaktadır, yapılacaktır. Milli Güvenlik konusundaki hassasiyetimiz vatan sevgimizle beslenen yönetim kültürümüz gereği tartışmaya kapalıdır.”