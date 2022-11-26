İçişleri Bakanı Soylu'dan belediyelerle ilgili açıklama: 79 soruşturma tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Şehit Demet Sezen Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Soylu, "2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını" söyledi.

"Denetimler eskiden hangi usulle yapılıyorsa aynıdır. Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir" diyen Soylu, "Terörle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alındığı, kanunun emrettiği değerlendirme komisyonunun oluşturulmayarak kusur işlendiği tespit edilmiştir" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ilk defa işe aldığı 15 bin 125 kişi hakkında hiçbir güvenlik soruşturması talep etmemiş, değerlendirme komisyonu oluşturmamıştır. İBB'deki soruşturmada 1668 kişiden, incelemeye konu olanlar arasındaki 6'sının, PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet göstermiş olduğu belirlendi" şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde de "54 kişinin terör örgütleri ile irtibatlı/iltisaklı olduğunun tespit edildiğini" belirtti. (AA)