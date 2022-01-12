İBB'den sağlık çalışanları için ücretsiz ulaşım ve otopark uygulamasını uzatma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi (İBB) kararıyla İstanbul'da görevli sağlık çalışanları, toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK'ı Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz kullanmaya devam edecek.

İBB Meclis Toplantısı'nda salgın dolayısıyla sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanmalarına ilişkin madde görüşüldü.

Toplantıda, tüm sağlık çalışanlarının İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan toplu ulaşım araçlarından ve İSPARK AŞ'ye ait otoparklardan 30 Hazirana kadar ücretsiz yararlanmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclisten geçen tekliften tüm sağlık kurumlarında çalışan memur, işçi, intern doktorlar, sözleşmeli çalışanlar, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanları, Adli Tıp Kurumu ile İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları faydalanabilecek.