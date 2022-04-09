İBB'den 'öğrenci kartı' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ulaşıma yaptığı yüzde 40’lık zam sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun, 109 liraya yükselen öğrenci abonman ücretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş dönemlerdeki öğrenci abonmanı ücretinin dolar karşılığının ne kadar olduğuna yer veren Ongun, şu ifadeleri kullandı:

"2018’de, önceki İBB döneminde dolar 5 TL iken öğrenci abonmanı 85 TL idi, yani 17 dolar. 4 yıl sonra bugün dolar 14,7 TL ve öğrenci abonmanı 109 TL yani 7,4 dolar. İBB’de yönetim değişip, öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı."

İBB’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı zamla, İstanbul’da öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya çıkarılmıştı.