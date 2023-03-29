İBB'den 'metrobüsler parçalandı' iddiaları hakkında açıklama

İETT'nin metrobüs araçlarını kepçeyle parçaladığını iddia eden görüntüler hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) açıklama yapıldı.

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün bazı sosyal medya hesaplarında, eski metrobüs araçlarının ‘Makine Kimya Endüstrisi’ tarafından taşınma öncesi parçalara ayrılma görüntüleri, İETT’nin metrobüs araçlarını parçaladığı iddiasıyla haberleştirilmiştir.

Söz konusu görüntü; 2007 ve 2008 yılında Hollanda’dan alınan, verimsizliği ve ekonomik ömrünü tamamlaması sebebiyle hurdaya ayrılan, yedek parçası bulunmayan ve üretici firması da iflas etmiş olan eski metrobüs araçlarının ‘Makine Kimya Endüstrisi’ tarafından taşınma öncesi parçalara ayrılma görüntüsüdür. Kurumumuz, yerli üretim olan güçlü ve konforlu metrobüs araçlarını şehrimize kazandırmaya devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz"