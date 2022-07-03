İBB'den Kurum'a yanıt: Kılıfına uydururum anlayışının artık bu şehirde yeri yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un inşaatı durdurulan Abdi İpekçi Spor Kompleksi’yle ilgili sözlerine yanıt verdi. İBB'den yapılan açıklamada, "Uzun yılların alışkanlığıyla ‘ben yaparım, gerisini de kılıfına uydururum’ anlayışının artık bu şehirde yeri yoktur. İBB’yi hesaba katmadan yapılan tüm işlemler geride kalmıştır" denildi.

İBB, yıkılıp yeniden yapımına başlanan Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatının müteahhidine ve inşaatın sahibi olan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, yeşil alana zarar verildiği için yaklaşık 150 milyon TL’lik ceza kesmişti. Başkanlık oluru ile yapı ruhsatı iptal edilen inşaat mühürlenmişti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Belediyesi’nin dünkü açılış töreninde yaptığı konuşmada konuyla ilgili şunları söylemişti:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kalkmış, inşaatı durdurmaya çalışıyor. Burası, eskisi yerine yapılan bir salon olduğu halde buraya ‘yeşil alan’ diyor, başka şeyler uyduruyor. Halbuki derdi başka. Burada İSKİ’nin, yeni salon için ayrılan arazide üzerine düşen vazifeler var. Bunu beceremiyorlar, bahane edip çalışmayı durduruyorlar. Ayrıca projemize ait 14 bin metrekare yeşil alan varken şu anda orada halihazırda bir yeşil alan olmamasına rağmen, sanki yeşil alan varmış gibi davranıyorlar. Milletimizin aklıyla alay ediyorlar. Hakikaten karşımızda yavrularımızın, gençlerimizin en güzel hizmeti alacağı, spor yapacağı bir tesisi durduran kötü niyetli bir muhalefet var, kötü kalpli bir irade var. Biz, bunlara pabuç bırakacak değiliz. Milletimize, gençlerimize hizmet etmemizin önünde hiç kimse duramaz. Biz, bu eseri Türk sporuna ve sporcusuna, gençlerimize, İstanbul’un güzel çocuklarına Allah’ın izniyle kazandıracağız."

İBB, Bakan Kurum’a bugün yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. İBB’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Hiçbir kurum ve hiç kimse kanunlardan üstün değildir. İBB, 3194 sayılı İmar ve 4779 sayılı Yenileme Alanları Kanunlarının kendisine tanıdığı hakları kullanarak, yeşil alana zarar veren, hukuka uygun olmayan biçimde düzenlenmeye çalışılan ruhsatla faaliyet gösteren inşaatı mühürledi, 150 milyon TL para cezası kesti. Üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirdi. Yapılan yasal işlemin gerekçesini ortadan kaldırmak yerine konuyu siyasi polemiğe çevirmek, hele de bunu uygulamasından kendi bakanlığının sorumlu olduğu İmar Kanunu ve Yenileme Alanları Kanunu’na rağmen yapmak, en basit tabiriyle görev ihmalidir. 3194 sayılı İmar Kanunu ve 4779 sayılı Yenileme Alanları Kanunlarındaki hükümler açıktır. Bu kanunların uygulamasından sorumlu olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakan da Sayın Murat Kurum’un kendisidir.

'Bir kural varsa herkesi bağlar'

Hukuk devletinin gereğini yerine getirenleri anlamak ve takdir etmekten uzak bu anlayışa hatırlatmak isteriz ki bir kural varsa herkesi bağlar. Herkes ve her kurum buna uyar, uymak zorundadır. Hiç kimse ve hiçbir kurum, kanunların tarif ettiği cezalardan muaf değildir.

Kanun gereği, yenileme alanlarında avan projeyi büyükşehir belediye başkanı onaylar. Büyükşehir belediyesini ve halkın oylarıyla seçilmiş başkanını tanımayan anlayışla hareket edilirse burada olduğu gibi, sorumlu makamda bulunan bakanlık muvafakat da almaz, projeyi de onaylatmaz. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket edildiğinde de ortaya böyle bir sonuç çıkar.

'Onay almaya dahi tenezzül etmeden inşaata başlamak alışkanlık haline getirilmiş'

Söz konusu alanda İBB’nin mülkiyeti olmasına rağmen herhangi bir onay ve görüş dahi almaya tenezzül etmeden inşaata başlamak, maalesef artık alışkanlık haline getirilmiş, bir şekilde yetki gaspının yeni bir örneğidir. Göreve geldiğimizden bu yana, yasal çerçevede olmak kaydıyla yaşadığımız her türlü engellemelere rağmen kamuya yönelik yapılacak her türlü yatırımların önünü açmak için ne şekilde çaba sarf ettiğimiz, Sayın Bakan’ın da malumudur.

Kanuna uygun biçimde gelse hemen onaylanabilecek bir konuyu sırf İBB’yi yok saymak pahasına hukuk dışı yollarla yapmak, ancak böylesi bir sorumsuz tavırla açıklanabilir. Uzun yılların alışkanlığıyla ‘ben yaparım, gerisini de kılıfına uydururum’ anlayışının artık bu şehirde yeri yoktur. İBB’yi hesaba katmadan yapılan tüm işlemler geride kalmıştır. İBB ve onun seçilmiş başkanı, göreve başladığı ilk günden beri kanunun kendisine tanıdığı tüm yetki ve sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmektedir, bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirecektir.

İBB, gençlerimize bu ve benzeri tesislerin kazandırılması için her tür sorumluluğu, hukuk sınırları içinde almaktan kaçınmayacaktır.”