İBB’den kampüslerin önünde üniversitelilere beslenme desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), üniversite öğrencilerine beslenme desteğinin verilmeye başlandığını duyurdu.

İBB'den bugün yapılan açıklamaya göre; belediyenin üniversite öğrencilerine yönelik destekleri sürüyor. Burs desteğinin yanı sıra İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 'İstanbul Senin Yanında' projesi kapsamında öğrencilere beslenme desteği sunuyor. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Kampüsü’nde içinde çorba, noodle makarna ve üniversite öğrencilerinin çizim yapmak için sıklıkla kullandıkları karikatür defterinin de bulunduğu setler öğrencilere ulaştırılıyor.

Kampüste Çözüm Birimi Mobil Araçları ve İBB Kütüphaneleri tarafından 25 Ocak 2023 tarihine kadar setlerin dağıtımı sürecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Mandacı da “İstanbul Senin Yanında projesine, İstanbul’un tüm üniversitelerinde yaklaşık 50 bin öğrenciye ulaşacak şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda üniversite gençlerimizin taleplerini alıp bunları da değerlendirmeye sunuyoruz. Gelecek projelerimizde bunları hayata geçirmek adına çalışmalarımız sürdürüyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabı üzerinden “Öğrenciler istedi, biz yaptık” diyerek bir paylaşımda bulundu. (ANKA)