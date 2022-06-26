İBB'den 'Halk Ekmek' açıklaması: Zam yapmamak için direniyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, artan maliyetlere karşın ekmeği 2 TL'den satmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Nama “İBB Halk Ekmek olarak biz zam yapmamak için direniyoruz. Şu anda bir ekmeğin maliyeti bize yaklaşık 3 lira. Yoksul kesimin tükettiği ekmekleri maliyetinin altında satıyoruz. Amacımız direnebildiğimiz kadar milyonlarca yurttaşımıza ekmeği 2 liradan verebilmek” dedi.

Cumhuriyet'ten Dilan Ayırkan'ın haberine göre Nama, “Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun bize talimatı şu; zammı olabildiğince öteleyin. Öz kaynaklarınızla ne yapabiliyorsanız onu yapmaya çalışın. Şu anda yoksul kesimin tükettiği ekmekleri maliyetinin altında satıyoruz. Daha fazla üretim yapabilmek için Hadımköy’de temmuz ayında dördüncü fabrikamızı açıyoruz. Bu fabrika Türkiye’nin en büyük fabrikası olacak. Ekşi mayalı, toplum sağlığını önceleyen ekmek üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, “Mazot 7 liradan 30 liraya çıktı. Halk Ekmek’in bundan etkilenmemesi mümkün değil. Maya fiyatı dört katına çıktı, geçen yıl çuvalını 127 liraya aldığımız un bugün 500 lira. Elektrik, doğalgaz fiyatlarımız dörde katlandı. Maliyetlerimiz giderek katlanıyor. Ancak biz yine de ticari ürünlerden elde ettiğimiz kârlarla yurttaşa maliyetinin altında ekmek veriyoruz” diye konuştu.