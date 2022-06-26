Van'da 2 lira 50 kuruştan satılan somun ekmeğin fiyatına zam yapıldı.
210 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, 150 gram Van çöreğinin fiyatı ise 4 liradan 4 lira 50 kuruşa çıkarıldı.
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Bir ilde daha ekmeğe zam
Van’da 2 lira 50 kuruştan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruşa çıkarıldı.
Haber Merkezi
Van'da 2 lira 50 kuruştan satılan somun ekmeğin fiyatına zam yapıldı.
210 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, 150 gram Van çöreğinin fiyatı ise 4 liradan 4 lira 50 kuruşa çıkarıldı.