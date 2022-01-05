İBB'de pozitif vaka sayısı bir haftada iki buçuk kat arttı

Sağlık Bakanlığı’nın 18-24 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 330,51, Ankara’da 129,82, İzmir’de 68,54 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Omikron varyantının, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden olduğunu duyurdu.

Omicron varyantı, İstanbul’daki vaka sayılarının toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır. pic.twitter.com/wmWhOMcjKk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 4, 2022

Yeni varyantın yayılımı özellikle İstanbul'da dikkat çekerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun yaptığı açıklamada belediye personelinde görülen vaka sayısının bir haftada iki buçuk kat arttığını şöyle duyurdu:

"Geçen hafta, İBB’de Covid testi pozitif çıkan çalışan sayımız 579 kişi iken, bugün bu sayı 1372’e çıktı. ( Dünden bugüne hasta sayımız 224 kişi, vaka sayımız geçen haftanın 2 katı, geçen yılın yaklaşık 6 katı arttı.) Tedbirleri elden bırakmayalım ve aşımızı mutlaka olalım."