İBB'de 'kertenkele dansı' tartışması: Ne kadar ödediniz?

İBB'nin AKP'li Meclis Üyesi Ahmet Rasim Yücel, İBB'nin düzenlediği doğaçlama dans etkinliğiyle ilgili soru önergesi sundu.

"Cemal Reşit Rey'de düzenlenen İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali'nde ilginç görüntüler basın ve sosyal medyada gündem olmuştur. Özellikle Alman dansçı Ingo Reulecke'nin 'Anlık Kompozisyon' adlı gösterisi ve garip hareketleri birçok kişi tarafından alaya alınmış, televizyonlarda haber olmuştur" diyen Yücel, "Hatta bu sabah buraya gelirken yine bir dans grubu yolcu vapurunda 'kertenkele dansı' yaparken döşemeleri sökmüşler, kırmışlar, o da alay konusuydu. Sanat diye alay konusu olan bu tür gösterilerin sergilenmesine sebep olmak İBB'ye yakışmamaktadır. Toplu ulaşımda öğrencilere yüzde 40'lık zammı ekonomik nedenlerle veto etmenize rağmen Flamenko sanatçısına 400 bin lira, bir sanatçının Atatürk'ü anlatmasına 300 bin lira gibi astronomik rakam ödemenizi İstanbul'da yaşayan gençlerimizin takdirine sunuyoruz. Bu gösteriyi sergilemesi için Alman dansçıya ne kadar para ödediniz?" ifadesini kullandı.

İBB CHP Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, Yücel'e verdiği yanıtta Ingo Reulecke'nin doğaçlama ve modern dansçı olduğunu ifade ederek, "Gülüyoruz ama sanatı doğru ya da yanlış diye iki kategoriye ayıramayız. Çağdaş dans alanında dünyanın önde gelen sanatçılarından. Size ya da başkasına garip gelebilir ama sayısız ödül sahibi. Şu anda Oyunculuk Yüksekokulu'nun ve Berlin Üniversitelerarası Dans Merkezi'nin dans bölümlerinin başında. Sürekli alışageldiğimiz sanat dallarını izlersek gelişemeyiz'' şeklinde konuştu.