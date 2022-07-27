İBB'de işten çıkarılan işçiler oturma eylemine başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hukuksuz şekilde işten atıldığını açıklayan işçiler "Haksız Olarak İşten Atılan İBB Çalışanları" imzasıyla bir çağrı metni paylaştı.

İşçilerin sosyal medyada "İBB'de İşçi Kıyımı" adlı hesaptan paylaştıkları metinde "Yarın saat 12.00'de İBB Saraçhane önünde süresiz direnişe başlayacağız!" denildi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "İBB’de 557 terörist var" sözleri üzerine başlayan tartışma sonrası İstanbul Valiliği güvenlik soruşturması başlatmıştı. Soruşturma kapsamında onlarca İBB çalışanı ifadeye çağrılmıştı. Valiliğin hazırladığı liste sonrası İBB 50’ye yakın işçiyi Kod-42 ile işten atılmıştı.