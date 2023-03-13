İBB yeni imar düzenlemesi hazırlıyor: Asma kat yasaklanıyor

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi.

Deprem tartışmaları sürerken İBB yeni imar düzenlemesi üstünde çalışıyor. Milliyet gazetesinden Gülden Çoktan’ın haberine göre İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, önerinin belediye meclisinden geçmesi durumunda İstanbul’da ikiden fazla katı bulunan yapılarda bodrum katı zorunluluğu getirileceğini söyledi.

Gökçe, asma katın da yasaklanacağını söyledi:

“Asma kat, binanın simetrisini bozup kısa kolon etkisi yarattığı için olası bir deprem durumunda binanın oradan çökmesine yol açabilecek etkenlerden biri. Asma kat yapılmasına da depremde kırılganlığı çok yüksek yumuşak kat yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Zemin katı dört buçuk metre yapıp yerine de asma kat yapıyor ve binanın simetrisini bozuyorlar. Bu ülkemizin birçok kentinde çok yaygın. Depremde de gördük ki binaların önemli bir bölümü taşıyıcı sistemine zarar verildiği, alt kattaki dükkân, banka, market, galeri, fırının taşıyıcıya zarar verdiği için çöktü. Bu durum yeni binalarda da görüldü. Onun için biz asma katı yasaklıyoruz.”

Ayrıca 100’den fazla bağımsız bölüm bulunan veya 2000 m2’den büyük parsellerde deprem konteyneri zorunlu olacak.