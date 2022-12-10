İBB verileri paylaştı: 2022'de kaç taksiye ceza uygulandı?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, gelen şikayetler ve yapılan tespitler sonucu 11 bin 757 taksiye toplamda 42 bin 560 yaptırım uygulandığını açıkladı.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yurttaşlardan gelen bildirim ve şikayetler doğrultusunda yapılan tespitlerle, taksilere uygulanan yaptırımları paylaştı.

Gökçe'nin paylaştığı verilere göre bu yıl 11 bin 757 farklı araca 42 bin 560 yaptırım uygulandı. Öte yandan polis ekiplerince 5-10 Aralık arası yapılan denetimler sonucunda, usulsüzlük tespit edilen 312 taksi bağlanarak taksi hizmetinden süreli olarak men edildi.

Gökçe paylaşımında "İstanbul hak ettiği güvenli, nitelikli, konforlu taksi hizmetine ulaşana kadar çalışmalarımız devam edecek" dedi.

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