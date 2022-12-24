İBB soruşturmasına ilişkin yeni açıklama

İçişleri Bakanlığı, İBB soruşturmasına ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaştı.
Açıklamada şöyle denildi:
"İBB’de ve bağlı şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı ihbarları üzerine 2021 yılında özel teftişbaşlatıldı. Görevlendirilen 8 kişilik teftiş heyeti 2022 yılında özel teftişi tamamladı.
Özel teftişte; İBB ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı 1.668 kişi çalıştığı, ön incelemeye tabi 505 kişiden 484’ünün güvenlik soruşturması yapılmadan işe alındığı anlaşıldı.
Sorumlular hakkında 09/12/2022'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu."