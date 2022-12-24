AKP seçim için tarihi belirledi: Üç tarihten biri öne çıktı

AKP cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili takvimi netleştirmek için çalışmaları hızlandırdı.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında seçim hazırlıkları üzerine detaylı bir çalışma yapıldı.

30 Nisan, 14 Mayıs ve 18 Haziran tarihlerinin ele alındığı toplantıda, taslak bir takvim oluşturuldu.

Habere göre, Erdoğan'ın seçim işleri başkanlığına konu hakkında teferruatlı bir çalışma yapması için talimat verdiği öğrenildi. Seçimin ikinci tura kalma ihtimaline karşı özellikle 30 Nisan tarihi üzerinde değerlendirmeler yapıldı.