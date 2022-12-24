VİDEO | Erdoğan'ın eski avukatından canlı yayında küfür!

Katıldığı televizyon programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasını sert sözlerle eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Faik Işık, gergin anlar geçirdi. Işık bir noktadan sonra kendisini tutamayıp küfür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Faik Işık, Halk Tv'de Perdenin Önü Arkası programına konuk oldu. Programa uzaktan bağlanan Işık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını sert sözlerle eleştirdi.

Konuşurken adeta kendinden geçen Faik Işık, "Ecevit'ini de gördüm, Hasan Celal Güzel'ini de gördüm. Hepsiyle birebir konuştum da. Her birine ayrı saygım var. Hemfikir de olmamız gerekmez. Hemfikirde olursak, bak işte o zaman ahmakız, biliyor musun?" dedi.

Faik Işık, konuşmasının bir bölümünde de sinirlerine hakim olamayıp küfretti. Işık, "Hepimiz hemfikir olursak, bu memlekette farklı düşünebilen adam yok zeka yok. Hayır arkadaşım öyle bir şey yok ya. Farklı düşüneceğiz. Aynı partinin içinden de farklı düşüneceğiz. 'E benim gibi düşünmedi'. Düşünmüyorum evet. 'Benden değilsin.' Si.. Sen kimsin ya! Büyük bir topluluğun içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sunucu Seda Selek, "Faik bey ödüm koptu" yorumunda bulundu.

Araya giren programın konuklarından İsmail Saymaz'ın, "Herhalde RTÜK üyelerini tanıyordur kendisi. Eski, aynı siyasi gelenekten geliyor. Bizimle konunun ilgisi yok. RTÜK üyeleri dikkate alacaktır herhalde bu siyasi geçmişi" demesi dikkat çekti.

Durumu kurtarmaya çalışan Seda Selek ise, Işık'ın ettiği küfür için, "Selamlar demek istedi evet" ifadelerini kullandı.