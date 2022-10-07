İBB Mevlit kandili sebebiyle konserlerini iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mevlit kandili nedeniyle bu akşamki konserlerini son dakika iptal ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, bu akşam İstanbul’un çeşitli ilçelerinde düzenleyeceği konserleri ertelediğini duyurdu.

Diken'in İBB kaynaklarından aldığı bilgiye göre aralarında Tuna Kiremitçi, Adamlar, Sena Şener, Ahuzar gibi isimlerin yer alacağı konserlerin ‘Mevlit kandili nedeniyle iptal edildiğini’ söyledi.

Öte yandan İBB Kültür Sanat’ın sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide ise bugün gerçekleşmesi planlanan Adamlar konserinin şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları uyarısı sebebiyle ertelendiği bildirildi.

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AKP Tuna Kiremitçi'nin konserini 'Mevlid Kandili' nedeniyle iptal etti