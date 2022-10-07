AKP Tuna Kiremitçi'nin konserini 'Mevlid Kandili' nedeniyle iptal etti

Müzisyen Tuna Kiremitçi, bugün İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'ndeki konserinin Mevlid Kandili gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

Twitter'dan paylaşım yapan Kiremitçi, "Bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimiz, hükümet tarafından, Mevlid Kandili gerekçesiyle son anda yasaklandı. Mübarek günü siyasete alet etmeseler iyiydi" dedi.

Bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunan Kiremitçi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlatan bir üslupla şu ifadeleri kullandı:

"Ey bugünkü İBB Güngören Erdem Beyazıt Kültür Merkezi konserimizi son anda yasaklayan hükümet erkanı: Ne yapmak, nereye varmak istemektesiniz? Şarkılardan bu korku niye?"